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Harry Kane Bayern Münih'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli

Son dakika transfer haberi: Almanya Bundesliga devi Bayern Münih İngiliz forvet oyuncusu Harry Kane ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 11:14 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 11:16
Harry Kane Bayern Münih'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih uzun süredir peşinde olduğu Harry Kane'i uzun kadrosuna kattığını açıkladı. Münih, 30 yaşındaki İngiliz forvet oyuncusuna 120 milyon euro ödedi.

İngiliz golcü Bayern Münih'te 9 numaralı formayı giyecek.

Tottenham'da 435 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 280 gol atarken, 64 kez de asist yaptı.

Transferi sonrası konuşan Harry Kane, "FC Bayern'in bir parçası olduğum için çok mutluyum. FC Bayern dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve kariyerimde hep en üst seviyede ilerlemek ve kendimi kanıtlamak istediğimi söylemişimdir. FC Bayern, kazanma kültürüyle karakterize edilir. Burada olmak bana çok iyi hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

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