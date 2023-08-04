Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen Xabi Alonso'nun sözleşmesini uzattı

Bayer Leverkusen Xabi Alonso'nun sözleşmesini uzattı

Bayer Leverkusen, İspanyol teknik direktör Xabi Alonso’nun sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023 Cuma 17:00
Bayer Leverkusen Xabi Alonso'nun sözleşmesini uzattı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, geçen sezon takımın başına getirdikleri İspanyol teknik direktör Xabi Alonso ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Geçtiğimiz sezonu 50 puanla 6. sırada tamamlayan Almanya Bundesliga ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada Xabi Alonso'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını aktarıldı.

Bayer 04 hissedarlar komitesi başkanı Werner Wenning, Alonso'nun yeni sözleşmeye imza atmasını kulübümüz için güçlü bir işaret olduğunu vurguladı. Bayer CEO'su Fernando Carro ise sağlanan anlaşmanın iki taraf için de yarar sağlayacak bir gelişme olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sezon Leverkusen ile 37 maça çıkan 41 yaşındaki teknik adam, 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti.

DİĞER
Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy aşkını ilan etti! Gönlünü bakın kime kaptırdı!
Son dakika: Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Seçimlerden zaferle çıkacağız"
G.Saray'ın Ljubljana maçı kadrosu belli oldu! Zaha...
Fenerbahçe'den imza gösterisi! Görülmemiş tören...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dardai oğullarını tek tek oynattı
Stefan Lainer'e kanser teşhisi kondu
Bilal Erdoğan'dan 'Malazgirt' mesajı
Bilsem 1. 2. 3. sınıf sınav sonucu sorgula 2023
Malazgirt 1071 Anma Programı | CANLI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan ayrılıyor mu? Oyuncuya yeni talip G.Saray'dan ayrılıyor mu? Oyuncuya yeni talip 16:22
G.Saray'ın Ljubljana maçı kadrosu belli oldu! Zaha... G.Saray'ın Ljubljana maçı kadrosu belli oldu! Zaha... 16:07
Beşiktaş-Neftçi maçının hakemi belli oldu Beşiktaş-Neftçi maçının hakemi belli oldu 15:42
F.Bahçe'nin genç yıldızı İngiltere'ye transfer oldu! F.Bahçe'nin genç yıldızı İngiltere'ye transfer oldu! 15:03
Fırtına'ya Petkovic müjdesi! Yönetici açıkladı Fırtına'ya Petkovic müjdesi! Yönetici açıkladı 14:41
Amartey ilk maçında siftah yaptı! Amartey ilk maçında siftah yaptı! 13:49
Daha Eski
Türkiye - Polonya voleybol maçı canlı izle! Türkiye - Polonya voleybol maçı canlı izle! 13:47
Fransız stoper resmen Chelsea'de Fransız stoper resmen Chelsea'de 13:46
Belözoğlu'ndan F.Bahçe ve G.Saray sözleri! Belözoğlu'ndan F.Bahçe ve G.Saray sözleri! 13:35
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! 12:59
Diana Taurasi'den rekor! Diana Taurasi'den rekor! 12:26
F.Bahçe ve G.Saray genç yıldızın peşinde! F.Bahçe ve G.Saray genç yıldızın peşinde! 11:49