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Kane Bayern'e

Harry Kane ile anlaşan Bayern Münih’in Tottenham’a önerdiği 70 milyon euro’luk teklif kabul edilmedi. Ancak pazarlık kıyasıya sürüyor. Transferin yakında bitmesi bekleniyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Kane Bayern'e

Golcü problemi yaşayan Bayren Münih, kadrosunu İngiltere Milli Takımı'nın santrfor Harry Kane ile güçlendirmek istiyor. Lewandowski'nin Barcelona'ya transferinin ardından gol yollarında büyük bir problem yaşayan ve Bundesliga'da son haftaya ikinci sırada giren Bayern Münih, İngiliz golcü Harry Kane'i transfer etmek amacında. Alman ekibinin bu transfer için Tottenham'a 70 milyon Euro tutarında resmi teklif yaptığı öğrenilirken, Alman basınından Bild gazetesi, İngiliz ekibinin transfer için 100 milyon euro talep ettiğini öne sürdü.

KRALLIKTA 2. SIRADA KALDI

Alman temsilcisinin usta krampon ile anlaştığı ve bunun da Bayern'in elini güçlendiren bir hamle olluduğuna vurgu yapıldı. Münih'te geride bıraktığımız sezonun en golcüsü ligde 14 go atan Gnabry olmuştu. Geride bıraktığımız sezonda Premier Lig'deki 38 maçın tamamında forma giyen ve oldukça yüksek bir istikrara sahip olan Kane, rakip fileleri 30 kez havalandırsa da gol krallığı yarışında inanılmaz bir sezon geçiren Erling Haaland'ın arkasında kalmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, kulüp kariyerinde 514 resmi karşılaşmada forma giyip 307 gol, 80 asist üretti.

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