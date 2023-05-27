Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Mainz 05 maçı CANLI

Borussia Dortmund - Mainz 05 maçı CANLI

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 34. haftada Dortmund ile Mainz 05 karşı karşıya geliyor. Dortmund kazanması halinde şampiyon olacağı karşılaşmada taraftarı önünde Mainz'i konuk ediyor. Dortmund - Mainz 05 maçını canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:53 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 17:02
Borussia Dortmund - Mainz 05 maçı CANLI

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 34. haftada Dortmund ile Mainz 05 karşı karşıya geliyor.

Dortmund kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Bayern Münih ise Köln deplasmanında sahne alıyor.

DORTMUND - MAINZ MAÇI 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel, Wolf, Süle, Hummels, Ryerson, Emre Can, Guerreiro, Brandt, Malen, Adeyemi, Haller

Mainz: Dahmen, Barreiro, Bell, Caci, Fernandes, Hanche-Olsen, Kohr, Jae-Sung, Martin, Onisiwo, Stach

Dortmund - Mainz 05 maçını canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

DORTMUND - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dortmund - Mainz 05 maçı 27 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye 25 milyon Euro'luk müjde! Kimse beklemiyordu, yönetimin kararı...
Galatasaray'da dev temizlik! Tam 7 yolcu
Yusuf Yazıcı bombası! Süper Lig devine gidiyor
F.Bahçe'nin eski aşkı alevlendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Köln-Bayern Münih | CANLI
Stuttgart - Hoffenheim maçı saat kaçta?
Asgari ücret zammı için net rakam: Bakan Bilgin açıkladı
İlk turda oy kullanmayanlar ikinci turda oy verebilir mi?
İkinci turda başka yerde oy kullanılır mı 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Michy Batshuayi'den şampiyonluk sözleri! Michy Batshuayi'den şampiyonluk sözleri! 17:14
Juventus - Milan maçı saat kaçta? Juventus - Milan maçı saat kaçta? 16:59
G.Saray'da dev operasyon! 7 ayrılık birden G.Saray'da dev operasyon! 7 ayrılık birden 16:55
Köln-Bayern Münih | CANLI Köln-Bayern Münih | CANLI 16:54
Dortmund - Mainz 05 | CANLI Dortmund - Mainz 05 | CANLI 16:53
Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü! Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü! 16:48
Daha Eski
Bjelica Fırtına'nın hedefleri hakkında konuştu! Bjelica Fırtına'nın hedefleri hakkında konuştu! 16:41
Marco Asensio Fransa yolunda! Marco Asensio Fransa yolunda! 16:38
Rıdvan yıldızlaştı! Rangers kazandı Rıdvan yıldızlaştı! Rangers kazandı 16:34
Getafe'den Enes Ünal açıklaması! "Sakatlığı..." Getafe'den Enes Ünal açıklaması! "Sakatlığı..." 16:28
Haaland'a çifte ödül! Tarihe geçti Haaland'a çifte ödül! Tarihe geçti 16:21
Boey transferinde pazarlık kızıştı! İşte Arsenal'in teklifi Boey transferinde pazarlık kızıştı! İşte Arsenal'in teklifi 16:10