Borussia Dortmund - Mainz 05 maçı CANLI

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 34. haftada Dortmund ile Mainz 05 karşı karşıya geliyor.
Dortmund kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Bayern Münih ise Köln deplasmanında sahne alıyor.
DORTMUND - MAINZ MAÇI 11'LERİ
Borussia Dortmund: Kobel, Wolf, Süle, Hummels, Ryerson, Emre Can, Guerreiro, Brandt, Malen, Adeyemi, Haller
Mainz: Dahmen, Barreiro, Bell, Caci, Fernandes, Hanche-Olsen, Kohr, Jae-Sung, Martin, Onisiwo, Stach
Dortmund - Mainz 05 maçını canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
DORTMUND - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Dortmund - Mainz 05 maçı 27 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanıyor.