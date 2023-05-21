Augsburg 0-3 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU – ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Augsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz sona erden maçta ev sahibi Augsburg, 38. dakikada Felix Udokhai'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Borussia Dortmund, aradığı golü ikinci yarıda buldu. 59. dakikada Sebastian Haller, konuk takımı 1-0 öne geçirdi.
Haller, 84. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Julian Brandt 90+4'te son sözü söyledi ve Dortmund karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Bayern Münih'in Leipzig'e yenildiği haftada Dortmund, elde ettiği 3 puanla ligin zirvesine yerleşti. 70 puana ulaşan sarı-siyahlılar, ligin son haftasında Bayern Münih'in 2 puan önünde girdi.
Küme düşmeme mücadelesi veren 14. sıradaki Augsburg ise 34 puanda kaldı.
Borussia Dortmund, ligin son haftasında evinde Mainz'ı konuk edecek. Augsburg ise Mönchengladbach deplasmanına gidecek.