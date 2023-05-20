Bayern Münih 1-3 Red Bull Leipzig (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Bayern Münih, evinde Red Bull Leipzig'i konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kaybeden Bavyera, şampiyonluk yarışındaki avantajını Borussia Dortmund'a bıraktı.
Bayern Münih'in tek golü 25. dakikada Gnabry'den geldi.
Red Bull Leipzig'de ise golleri 64. dakikada Laimer, 76. dakikada penaltıdan Nkunku ve 86. dakikada penaltıdan Szoboszlai kaydetti.
Bu sonuçla Bayern Münih ligde 68 puanda kaldı.
Red Bull Leipzig ise 63 puana yükseldi.
Bir maç eksikliği bulunan Borussia Dortmund'un ligde 67 puanda bulunuyor.