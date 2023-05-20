Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih 1-3 Red Bull Leipzig (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bayern Münih 1-3 Red Bull Leipzig (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Bayern Münih, sahasında Red Bull Leipzig ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Bayern Münih 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 22:01
Bayern Münih 1-3 Red Bull Leipzig (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Bayern Münih, evinde Red Bull Leipzig'i konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kaybeden Bavyera, şampiyonluk yarışındaki avantajını Borussia Dortmund'a bıraktı.

Bayern Münih'in tek golü 25. dakikada Gnabry'den geldi.

Red Bull Leipzig'de ise golleri 64. dakikada Laimer, 76. dakikada penaltıdan Nkunku ve 86. dakikada penaltıdan Szoboszlai kaydetti.

Bu sonuçla Bayern Münih ligde 68 puanda kaldı.

Red Bull Leipzig ise 63 puana yükseldi.

Bir maç eksikliği bulunan Borussia Dortmund'un ligde 67 puanda bulunuyor.

DİĞER
Son dakika: Arsenal kaybetti Manchester City şampiyon oldu! Premier Lig'de düğüm çözüldü
Başkan Erdoğan sevgisi pankartlara taşındı: Paradan 6 sıfırı sen attın sandıkta 6 sıfırı biz atacağız!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bayern Münih - Leipzig maçı hangi kanalda?
Werder Bremen - Köln maçı hangi kanalda?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (20 Mayıs)
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 20 Mayıs 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi G.Saray'da kalacak mı? Buruk'tan açıklama Icardi G.Saray'da kalacak mı? Buruk'tan açıklama 23:02
Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk mesajı! Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk mesajı! 22:51
Mertens'in müdahalesi kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi Mertens'in müdahalesi kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi 22:24
B. Münih'e Leipzig çelmesi! B. Münih'e Leipzig çelmesi! 22:01
Rıza Çalımbay: 2. golü yememeliydik! Rıza Çalımbay: 2. golü yememeliydik! 22:01
Okan Buruk: Artık tek düşüncemiz... Okan Buruk: Artık tek düşüncemiz... 21:46
Daha Eski
Nelsson son durumu hakkında konuştu! Nelsson son durumu hakkında konuştu! 21:42
Sacha Boey: Hedefe çok yaklaştık! Sacha Boey: Hedefe çok yaklaştık! 21:34
Arsenal şampiyonluğu kaptırdı Arsenal şampiyonluğu kaptırdı 21:31
Altay evinde hata yapmadı! Altay evinde hata yapmadı! 21:28
Premier Lig'de şampiyon Manchester City! Premier Lig'de şampiyon Manchester City! 21:22
Icardi: Şampiyonluğa çok az kaldı! Icardi: Şampiyonluğa çok az kaldı! 21:20