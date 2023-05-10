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Bayern Münih'te Thomas Müller krizi! Takımdan ayrılmayı düşünüyor

Bayern Münih'te flaş gelişmeler yaşanıyor. Bavyera ekibinde tecrübeli yıldız Thomas Müller'in rotasyon oyuncusu olmak istemediği ve teknik direktör Thomas Tuchel'in ona yeterli süreyi vermediği için takımdan ayrılmayı düşündüğü aktarıldı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 15:48
Bayern Münih'te Thomas Müller krizi! Takımdan ayrılmayı düşünüyor

Bayern Münih'in tecrübeli yıldızı Thomas Müller ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bavyera ekibinin altyapısında yetişen ve 2009'dan beri profesyonel olarak Alman ekibinde top koşturan Müller, Tuchel'in takımın başına geçmesiyle beraber ilk 11'de forma şansı bulamıyor.

Sahada daha fazla süre almak isteyen oyuncunun rotasyon oyuncusu olmak istemediği ifade edildi.

Bild'de yer alan haberlere göre Haziran 2024'te sözleşmesi bulunan futbolcunun isteğinin yerine getirilmediği takdirde takımdam ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

Ayrıca haberde Alman futbolcunun Bayern Münih'te bulunduğu dönemde değişen 11 teknik adama kendini kanıtlamak zorunda olmaktan bıkmış olduğu aktarıldı.

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