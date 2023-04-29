RB Leipzig - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Hoffenheim maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da BeIN MAX2 kanalında canlı yayınlanacak.

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