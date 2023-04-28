Bochum - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Dortmund maçı 28 Nisan Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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