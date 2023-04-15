Stuttgart - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Dortmund maçı 15 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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