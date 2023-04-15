RB Leipzig - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

RB Leipzig - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEİPZİG - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Augsburg maçı 15 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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