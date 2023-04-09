Bochum - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Stuttgart maçı 9 Nisan Pazar günü saat 18.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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