Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih 4-2 Borussia Dortmund (Maç sonucu - ÖZET)

Bayern Münih 4-2 Borussia Dortmund (Maç sonucu - ÖZET)

Almanya Bundesliga 26. hafta mücadelesinde Thomas Tuchel'le ilk maçına çıkan Bayern Münih sahasında Borussia Dortmund'u 4-2'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk yarışında çok önemli bir galibiyet aldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 21:58
Bayern Münih 4-2 Borussia Dortmund (Maç sonucu - ÖZET)

Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, Thomas Tuchel ile ilk maçına Borussia Dortmund karşısında çıktı.

Allianz Arena 'da oynanan ve saat 19.30'da başlayan mücadelede Bayern Münih ile ilk maçına çıkan Thomas Tuchel, eski takımı Dortmund karşısında 4-2'lik skorla galip geldi.

Bayern Münih'in gollerini 13. dakikada Gregor Kobel (kendi kalesine), 18 ve 23. dakikada Thomas Müller, 50. dakikada Kingsley Coman kaydetti.

Borussia Dortmund'un golleri ise 72. dakikada Emre Can (penaltı) ve 90. dakikada Donyell Malen'dan geldi.

Şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet alan Bayern Münih puanını 55'e yükselerek liderlik koltuğuna otururken; 53 puanda kalan Borussia Dortmund ikinci sıraya geriledi.

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, 8 Nisan Cumartesi akşamı Freiburg'a konuk olacak; Aynı gün Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.

DİĞER
Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi! Yıldız Kaplan şimdi 52 yaşında 2 çocuk 3 torun sahibi!
Kritik karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz seyahat gelir desteği arttırıldı!
G.Saray'dan flaş paylaşım!
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Orhan Ak: Çok üzgünüz!
Union Berlin'in zirve takibi sürüyor!
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (1 NİSAN)
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsun, Pendik'i 10 kişi ile devirdi! Samsun, Pendik'i 10 kişi ile devirdi! 22:38
G.Saray kayıpsız geçti! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... G.Saray kayıpsız geçti! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... 22:37
G.Saray A. Demirspor karşısında hata yapmadı! G.Saray A. Demirspor karşısında hata yapmadı! 22:35
Okan Buruk taraftarın Zaniolo ısrarını kırmadı! Okan Buruk taraftarın Zaniolo ısrarını kırmadı! 22:05
Tuchel'li B. Münih, Dortmund'dan liderliği aldı! Tuchel'li B. Münih, Dortmund'dan liderliği aldı! 21:57
Chelsea evinde kayıp! Chelsea evinde kayıp! 21:56
Daha Eski
G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! 21:54
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 21:45
Toroğlu: Aşırı telaş var! Toroğlu: Aşırı telaş var! 21:41
Inter'e evinde Fiorentina çelmesi! Inter'e evinde Fiorentina çelmesi! 21:07
Erdinç Sözer: Mücadelenin karşılığını aldık Erdinç Sözer: Mücadelenin karşılığını aldık 20:49
F.Bahçe derbi hazırlıklarını tamamladı! F.Bahçe derbi hazırlıklarını tamamladı! 20:34