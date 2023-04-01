Bayern Münih 4-2 Borussia Dortmund (Maç sonucu - ÖZET)

Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, Thomas Tuchel ile ilk maçına Borussia Dortmund karşısında çıktı.

Allianz Arena 'da oynanan ve saat 19.30'da başlayan mücadelede Bayern Münih ile ilk maçına çıkan Thomas Tuchel, eski takımı Dortmund karşısında 4-2'lik skorla galip geldi.

Bayern Münih'in gollerini 13. dakikada Gregor Kobel (kendi kalesine), 18 ve 23. dakikada Thomas Müller, 50. dakikada Kingsley Coman kaydetti.

Borussia Dortmund'un golleri ise 72. dakikada Emre Can (penaltı) ve 90. dakikada Donyell Malen'dan geldi.

Şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet alan Bayern Münih puanını 55'e yükselerek liderlik koltuğuna otururken; 53 puanda kalan Borussia Dortmund ikinci sıraya geriledi.

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, 8 Nisan Cumartesi akşamı Freiburg'a konuk olacak; Aynı gün Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.