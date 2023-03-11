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Bayern Münih - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Bayern Münih ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bayern Münih - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 12:30
Bayern Münih - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Augsburg maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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