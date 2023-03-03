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Dortmund - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Dortmund ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Dortmund - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 12:33 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 12:50
Dortmund - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Dortmund - RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Dortmund ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - RB Leipzig maçı 3 Mart Cuma günü saat 22.30'da oynanacak. Müsabaka TiviBu Spor'da canlı yayınlanacak.

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