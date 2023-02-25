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Josko Gvardiol'den depremzedelere formalı destek

Son dakika spor haberleri... Alman ekibi Leipzig'de forma giyen Hırvat yıldız Josko Gvardiol, imzaladığı formasını geliri depremzedeler için kullanılmak üzere Türkiye Zagreb Büyükelçisi'ne teslim etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 12:38
Josko Gvardiol'den depremzedelere formalı destek

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde yıkıcı hasarlara sebebiyet veren depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor.

Hırvat futbolcu Josko Gvardiol, RB Leipzig takımında giydiği imzalı formasını depremzedelere yardım için Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a teslim etti. Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'ın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan Milli Takımı ve RB Leipzig'in yıldız oyuncusu Josko Gvardiol. Dayanışma mesajıyla birlikte, başarılı performanslara imza attığı 32 numaralı formasını, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Büyükelçiliğimize gönderdi" ifadelerini kullandı.

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