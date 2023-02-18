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Borussia Dortmund'dan depremzedelere anlamlı destek!

Son dakika haberleri... Alman ekibi Borussia Dortmund, Hertha Berlin ile yapılacak maçta oyuncuların giyeceği özel tasarım siyah renk formaları depremzedeler için açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 10:04
Borussia Dortmund'dan depremzedelere anlamlı destek!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem Türkiye ve Suriye'de ağır yıkımlara sebebiyet verdi. Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, bu felaket sonrası harekete geçti. Alman temsilcisi, depremin ardından depremzedeler için yardım çalışmalarına başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketine futbol dünyası sessiz kalmadı. Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere siyah formalarını açık artırma ile satışa sundu.

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