Bayern Münih 3-0 Bochum (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih, sahasında Bochum'u ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 41'de Thomas Müller, 64'te Kingsley Coman ve 73'te penaltıdan Serge Gnabry kaydetti.

Bu galibiyetle Bayern Münih puanını 43 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Bochum ise 19 puanla 15. sırada yer alıyor.



Ligin bir sonraki haftasında Bayern, M'gladbach'a konuk olacak. Bochum ise Freiburg'u ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.

