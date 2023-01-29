Bayer Leverkusen - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Dortmund maçı 29 Ocak Pazar günü saat 19:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak

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