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Mainz 05 - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Mainz 05 ile Bochum karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Mainz 05 - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 16:00
Mainz 05 - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Mainz 05 - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz 05 ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz 05 - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAİNZ 05 - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz 05 - Bochum maçı 28 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak

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