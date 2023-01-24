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Hoffenheim - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hoffenheim - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 10:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 11:10
Hoffenheim - Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hoffenheim - Stuttgart maçı 24 Ocak Salı günü saat 22:30'da beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

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