Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor... Borussia Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, M'Gladbach - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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B. M'Gladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus, Zakaria; Plea, Embolo, Hofmann.

B. Leverkusen: Grill; Dragovic, Tah, Tapsoba, Wendell; Demirbay, Aranguiz, Wirtz; Diaby, Schick, Gray.

MÖNCHENGLADBACH - LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

B. Mönchengladbach ile B. Leverkusen arasında oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak.