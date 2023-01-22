Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 14:40 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 14:50
Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor... Borussia Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, M'Gladbach - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH BAYER LEVERKUSEN MUHTEMEL İLK 11'LER

B. M'Gladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus, Zakaria; Plea, Embolo, Hofmann.

B. Leverkusen: Grill; Dragovic, Tah, Tapsoba, Wendell; Demirbay, Aranguiz, Wirtz; Diaby, Schick, Gray.

MÖNCHENGLADBACH - LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

B. Mönchengladbach ile B. Leverkusen arasında oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak.

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