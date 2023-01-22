Borussia Dortmund - Augsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor... Borussia Dortmund ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND AUGSBURG MUHTEMEL İLK 11'LER

Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can, Brandt; Reus, Haller, Moukoko.

Augsburg: Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Bauer, Uduokhai; Gruezo, Rexbecaj, Caliguiri; Pedersen, Demirovic, Vargas.

DORTMUND - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

B. Dortmund ile Augsburg arasında oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak.