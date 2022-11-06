Freiburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Freiburg ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - Köln maçı 6 Kasım Pazar günü, saat 19:30'da beIN Sports 4 ve Tivibu SPOR 3'te canlı yayınlanacak.