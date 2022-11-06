Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen - Union Berlin: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayer Leverkusen - Union Berlin: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Leverkusen'in sahasında oynanan mücadele 5-0'lık skorla ev sahibi ekibin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 19:21
Bayer Leverkusen - Union Berlin: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile Union Berlin kozlarını paylaştı. Mücadele 5-0'lık skorla Leverkusen'in galibiyetiyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 46. dakikada Robert Andrich, 56 ile 58. dakikada Moussa Diaby, 68. dakikada Adam Hlozek ve 76. dakikada Mitchel Bakker kaydetti.

Rahat bir galibiyet alan Bayer Leverkusen bu sonuçla puanını 12'ye çıkarırken, Union Berlin ise 26 puanda kaldı.

Leverkusen, gelecek maçında Köln'e konuk olacak. Union Berlin ise evinde Augsburg ile karşılaşacak.

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