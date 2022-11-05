Hoffenheim - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - RB Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Hoffenheim ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hoffenheim - RB Leipzig maçı 5 Kasım Cumartesi günü, saat 17:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.