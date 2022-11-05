Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Dortmund - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Dortmund ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Bochum maçı 5 Kasım Cumartesi günü, saat 17:30'da beIN Sports 4 ve Tivibu SPOR 3'te canlı yayınlanacak.