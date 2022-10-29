Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Stuttgart - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Stuttgart ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Augsburg maçı 29 Ekim Cumartesi günü, saat 16:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

STUTTGART - AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart

Muller; Mavropanos, Anton, Zagadou; Fuhrich, Karazor, Endo, Ahamada, Sosa; Guirassy, Silas

Augsburg

Koubek; Framberger, Gouweleeuw, Bauer, Zehnter; Maier, Gruezo, Rexhbecaj; Demirovic, Niederlechner, Vargas