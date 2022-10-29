Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Leipzig - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Leipzig ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Bayer Leverkusen maçı 29 Ekim Cumartesi günü, saat 16:30'da beIN Connect ve Tivibu SPOR 5'te canlı yayınlanacak.

LEIPZIG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig

LBlaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Raum; Haidara, Schlager; Szoboszlai, Nkunku, Werner; Silva

Bayer Leverkusen

LHradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker; Diaby, Schick, Hudson-Odoi