Eintracht Frankfurt - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Eintracht Frankfurt - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Eintracht Frankfurt ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Dortmund maçı 29 Ekim Cumartesi günü, saat 19:30'da beIN SPORTS 4 ve Tivibu SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

EINTRACHT FRANKFURT - DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt

Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Ebimbe, Kamada, Sow, Pellegrini; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani

Dortmund

Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Ozcan, Bellingham; Adeyemi, Brandt, Malen; Moukoko