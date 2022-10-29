Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Bayern Münih - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 12. haftasında Bayern Münih ile Mainz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 09:30
Bayern Münih - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Bayern Münih - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Bayern Münih ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Mainz maçı 29 Ekim Cumartesi günü, saat 16:30'da beIN SPORTS 4 ve Tivibu SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

BAYERN MUNIH - MAINZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih

Ulreich; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Muller, Mane; Choupo-Moting

Mainz

Zentner; Fernandes, Hack, Caci; Widmer, Kohr, Stach, Aaron; Lee; Ingvartsen, Onisiwo

DİĞER
Gönül Dağı’nın Selma Öğretmen’i Melis Sevinç sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Beren Saat’e benzerliği yok artık dedirtiyor
Düşes! Sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ın 43 bin TL'lik tavlası sosyal medyada gündem oldu
Flaş Galatasaray yorumu! "Derbide..."
Geri dönüş nasıl yaşandı? İşte Jesus'un o hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eintracht Frankfurt - Dortmund maçı saat kaçta?
Stuttgart - Augsburg maçı saat kaçta?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar? (29 Ekim 2022)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
29 Ekim trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Konyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 09:19
Wolfsburg - Bochum maçı saat kaçta? Wolfsburg - Bochum maçı saat kaçta? 09:17
Leipzig - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Leipzig - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? 09:08
Geri dönüş nasıl yaşandı? İşte Jesus'un o hamlesi! Geri dönüş nasıl yaşandı? İşte Jesus'un o hamlesi! 09:03
Eto'o'dan Henry'ye şok! "Seviyem değil" Eto'o'dan Henry'ye şok! "Seviyem değil" 09:02
Bayern Münih - Mainz maçı saat kaçta? Bayern Münih - Mainz maçı saat kaçta? 08:59
Daha Eski
Flaş Galatasaray yorumu! "Derbide..." Flaş Galatasaray yorumu! "Derbide..." 08:55
Spor yazarları F. Karagümrük - Galatasaray maçını yorumladı! Spor yazarları F. Karagümrük - Galatasaray maçını yorumladı! 07:45
Openda hat-trick yaptı! Lens Toulouse'u devirdi Openda hat-trick yaptı! Lens Toulouse'u devirdi 00:54
Muriqi'nin golü Mallorca'ya yetmedi! Muriqi'nin golü Mallorca'ya yetmedi! 00:54
Bremen H. Berlin'i tek golle geçti! Bremen H. Berlin'i tek golle geçti! 00:54
Ergin Ataman: Fenerbahçe galibiyeti hak etti! Ergin Ataman: Fenerbahçe galibiyeti hak etti! 00:46