Hertha Berlin - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Schalke 04 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ederken Hertha Berlin - Schalke 04 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Hertha Berlin - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İŞTE HERTHA BERLIN - SCHALKE 04 MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Hertha Berlin: Christensen, Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt, Tousart, Sunjic, Serdar, Lukebakio, Jovetic, Ejuke

Schalke 04: Schwolow, Brunner, Greiml, Yoshida, Ouwejan, Krauss, Flick, Drexler, Polter, Bulter; Terodde

HERTHA BERLIN - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hertha Berlin - Schalke 04 maçı 23 Ekim Pazar günü saat 18:30'da beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 3'te canlı yayınlanacak.