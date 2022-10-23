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Bochum Union Berlin: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 11. hafta mücadelesinde Bochum, Union Berlin'i konuk etti. Ligde lider durumda bulunan Union Berlin, Bochum'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 18:29
Bochum Union Berlin: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 11. hafta karşılaşmasında Bochum ligde lider durumda bulunan Union Berlin'i konuk etti. Ev sahibi Bochum rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibi takımda ilk golü 43. dakikada Hofmann kaydetti.

Ardından 71. dakikada sahneye Holtmann çıktı ve takımının 2. golünü kaydetti.

Karşılaşmanın 78. dakikasında ise konup ekip Union Berlin'de M. Pantovic penaltı fırsatından yararlanamadı.

Ardından Pantovic, 90+3'te takımının tek golünü kaydetti ve maç 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla lider Union Berlin, 23 puanda kalırken, Bochum ise 7 puanla 17.sıraya yükseldi.

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