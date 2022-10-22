Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında heyecan devam ederken Hoffenheim ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 17:21 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 17:41
Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 11. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Hoffenheim ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEİM - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Bayern Münih maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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