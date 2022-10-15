Stuttgart Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Stuttgart-Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. 10. hafta karşılaşmasında Sttugart ile Bochum kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Sttugart - Bochum maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

STUTTGART - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Bochum maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da başlayacak ve Bein Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

STUTTGART - BOCHUM MUHTEMEL 11'LER:

Stuttgart: Muller; Mavropanos, Anton, Zagadou; Stenzel, Fuhrich, Endo, Ahamada, Sosa; Tomas, Silas

Bochum: Riemann; Gamboa, Masovic, Ordets, Soares; Losilla, Osterhage; Zoller, Forster, Holtmann; Hofmann