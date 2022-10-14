Haberler Almanya Bundesliga Schalke 04 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke 04 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında heyecan devam ederken Schalke 04 ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke 04 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 11:11 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 11:21
Schalke 04 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke 04 - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 9. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Schalke 04 ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke 04 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE 04 - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Hoffenheim maçı 14 Ekim Cuma günü saat 21:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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