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Ozan Kabak itiraf etti! "Schalke 04'te..."

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da oynaya milli yıldızımız Ozan Kabak, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Ozan yaptığı konuşmada, eski takımı Schalke 04'e dair de konuşurken, " Schalke'ye geçtiğimde elbette daha başarılı olmayı umuyordum." dedi. İşte o sözler...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 16:47
Ozan Kabak itiraf etti! "Schalke 04'te..."

Hoffenheim'da forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak, eski takımı Schalke ile oynayacakları maç öncesi Alman basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ozan Kabak yaptığı açıklamada, "Stuttgart'ta geçirdiğim iyi sezondan sonra Schalke'ye geçtiğimde elbette daha başarılı olmayı umuyordum. Ama futbolda inişli çıkışlı dönemler oluyor. Benim de öyle oldu o dönem." dedi.

Schalke'nin içinde bulunduğu durum ile ilgili konuşan Kabak, "Yeniden eski Schalke'ye dönmeleri belki zor olacak ama ben inanıyorum ki o takım kendine gelecek ligde kalmayı başaracaktır." ifadelerini kullandı.

Schalke'deki eski takım arkadaşlarının çoğunun takımdan ayrıldığını söyleyen milli oyuncu, "Eski takım arkadaşlarımın çoğu kulüpten ayrıldı. Ama yine de tanıdığım birçok insan var orada." şeklinde konuştu.

Hoffenheim'de mutlu olduğunu söyleyen Ozan, "Burada çok mutluyum çünkü buraya adapte olmamda bana yardımcı oldular. Her maç sahada olmak ve daha iyiye gitmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Son olarak hava toplarında iyi olduğunu belirten milli oyuncu, "En başından beri hava toplarında çok iyiydim. Özel antrenmanlarla kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Bu aslında yetenek ve antrenmanın bir karışımı" diyerek sözlerini noktaladı.

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