Haberler Almanya Bundesliga Stuttgart'ta teknik direktör Pellegrino Matarazzo’nun görevi son buldu!

Stuttgart'ta teknik direktör Pellegrino Matarazzo’nun görevi son buldu!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak ise kulüpten yapılan açıklamada takımın 44 yaşındaki teknik direktörü Pellegrino Matarazzo'nun görevine son verildiği duyuruldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 19:24
Stuttgart'ta teknik direktör Pellegrino Matarazzo’nun görevi son buldu!

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Aralık 2019'da Stuttgart'ta göreve başlayan ve 100 maçta takımın başında bulunan 44 yaşındaki Matarazzo'nun görevden alındığı belirtildi. Matarazzo'nun halefi konusunda ise henüz bir karar verilmediği bilgisi paylaşıldı.

Stuttgart Başkanı Alexander Wehrle, takımın Bundesliga'ya yükselmesine ve iki kez kümede kalmasına önemli katkıları olan Matarazzo'nun görevine son verme kararının zor olduğunu fakat son dönemde alınan olumsuz sonuçlardan sonra teknik direktör değişikliğinin gerekliliğine dikkati çekti.

Bundesliga'nın 9. haftasında evinde dün lider Union Berlin'e 1-0 yenilen Stuttgart'ın ligde henüz galibiyeti bulunmuyor. Stuttgart 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

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