Haberler Almanya Bundesliga Hertha Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında heyecan devam ederken Hertha Berlin ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 10:42 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 11:00
Hertha Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 9. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Hertha Berlin ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLİN - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Freiburg maçı 9 Ekim Pazar günü saat 18.30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

HERTHA BERLIN - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hertha Berlin

Christensen; Kenny, Agustin, Kempf, Plattenhardt; Tousart, Sunjic, Serdar, Lukebakio, Richter, Ejuke

Freiburg

Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Kyereh, Grifo; Petersen

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