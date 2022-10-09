Hertha Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 9. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Hertha Berlin ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLİN - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Freiburg maçı 9 Ekim Pazar günü saat 18.30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

HERTHA BERLIN - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hertha Berlin

Christensen; Kenny, Agustin, Kempf, Plattenhardt; Tousart, Sunjic, Serdar, Lukebakio, Richter, Ejuke

Freiburg

Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Kyereh, Grifo; Petersen