Hertha Berlin - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Hertha Berlin ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLIN - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Hoffenheim maçı 2 Ekim Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.