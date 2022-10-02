Haberler Almanya Bundesliga Hertha Berlin - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında heyecan devam ederken Hertha Berlin ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 17:30
Hertha Berlin - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Hertha Berlin ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLIN - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Hoffenheim maçı 2 Ekim Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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