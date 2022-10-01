Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Eintracht Frankfurt ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports Connect ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

LEIPZIG - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt

Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Jakic, Sow, Rode, Pellegrini; Kamada, Gotze; Muani

Union Berlin

Ronnow; Jaeckel, Knoche, Leite; Trimmel, Schafer, Khedira, Haberer, Giesselmann; Becker, Siebatcheu