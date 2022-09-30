Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında heyecan devam ederken Bayern Münih ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:01 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 10:01
Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Bayern Münih ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı 30 Eylül Pazar günü saat 21.30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

DİĞER
Çiçeği burnunda baba Mesut Özil'den milyonluk jest! Ailesi için kesenin ağzını açtı!
Umur Evirgen, sosyal medyadan Alina Boz'a yorum yağdırdı! Rahatsız olan güzel oyuncu, Evirgen'i takipten çıktı
Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi! Rota İtalya...
Jesus'tan Beşiktaş tarifesi! İşte derbi planı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avrupa devinden Harry Kane kancası!
Hertha Berlinli futbolcuya kanser teşhisi
TOKAT HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Tokat TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
TUNCELİ HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Tunceli TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
UŞAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Uşak TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli'den Kim Min Jae kararı! "F.Bahçe'de yaşananlar..." Napoli'den Kim Min Jae kararı! "F.Bahçe'de yaşananlar..." 09:46
Avustralya - Çin maçı saat kaçta? Avustralya - Çin maçı saat kaçta? 09:41
ABD - Kanada maçı saat kaçta? ABD - Kanada maçı saat kaçta? 09:30
Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi! Rota İtalya... Cimbom'da gözler Ocak ayına çevrildi! Rota İtalya... 09:24
İlkay Gündoğan'a sürpriz talip! İlkay Gündoğan'a sürpriz talip! 08:06
Muhteşem şölen Muhteşem şölen 06:37
Daha Eski
Cimbom'dan Arda Turan kararı! Cimbom'dan Arda Turan kararı! 00:00
Cimbom'dan Arda Turan kararı! Cimbom'dan Arda Turan kararı! 23:59
Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." Timur'dan transfer sözleri! "Gelecek yıl..." 23:57
Muşspor uzatmalarda turladı! Muşspor uzatmalarda turladı! 23:57
G.Saray'da veda vakti! Buruk onay verdi G.Saray'da veda vakti! Buruk onay verdi 23:57
Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." Juan Mata'dan açıklama! "En büyük isteğim..." 23:57