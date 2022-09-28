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Bayern Münih'in transfer gündeminde Harry Kane var!

Alman devi Bayern Münih'in Tottenham formasını terleten İngiliz golcü Harry Kane ile yakından ilgilendiği aktarıldı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:53
Bayern Münih'in transfer gündeminde Harry Kane var!

Alman basınından Bayern Münih ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Gelen haberlere göre Bavyera ekibi yeni sezonda takımdan ayrılan golcü yıldızı Robert Lewandowski'nin boşluğunu doldurmak için Harry Kane'i gündemine aldı.

Yeni sezonda özellikle ligde beklenenin altında bir performans sergileyen takımda son haftalarda gol yollarında ortaya çıkan problem gün yüzüne çıkmış durumda. Bu anlamda Bayern Münih'in kadrosuna Tottenham formasını terleten 29 yaşındaki golcü yıldız Harry Kane'i katmak istediği öne sürüldü.

İNGİLİZLERİN BIRAKMAYA NİYETİ YOK
Bayern Münih'in Kane için yakın temaslara başladığı aktarılırken İngiliz ekibi Tottenham'ın ise Kane'nin sözleşmesini uzatmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ HALİNE GELDİ
Uzun yıllar Tottenham formasını terleten Harry Kane attığı gollerle İngiliz ekibinde taraftarların çok sevdiği bir isim haline geldi. Futbolcu geçen sezon 50 karşılaşmada 27 gol ve 10 asistlik performans ortaya koymuştu. Yıldız santraforun profesyonel anlamda ise henüz bir kupa başarısı bulunmuyor.

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