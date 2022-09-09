Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 6. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Werder Bremen ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Augsburg maçı 9 Eylül Pazar günü saat 21.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.