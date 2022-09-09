Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasının açılış mücadelesiyle heyecan devam ediyor. Werder Bremen ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 11:30
Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 6. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Werder Bremen ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Augsburg maçı 9 Eylül Pazar günü saat 21.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

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