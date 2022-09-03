Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 12:00
Bayer Leverkusen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 5. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Freiburg maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports Connect ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN - FREIBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen

Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Palacios, Demirbay, Sinkgraven; Diaby, Schick

Freiburg

Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter; Keitel, Höfler; Sallai, Doan, Grifo; Gregoritsch

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