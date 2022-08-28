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Werder Bremen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında heyecan devam ediyor. Werder Bremen ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 20:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 20:30
Werder Bremen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 3. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Werder Bremen ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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