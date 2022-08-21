Eintracht Frankfurt - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da 3. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - KOLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Köln maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

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