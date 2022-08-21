Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Köln karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 13:00
Eintracht Frankfurt - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da 3. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - KOLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Köln maçı 21 Ağustos Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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