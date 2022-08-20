Wolfsburg - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da 3. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Wolfsburg ile Schalke kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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WOLFSBURG - SCHALKE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Schalke maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da Tivibu Spor 4'te ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.