Union Berlin - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da 3. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Union Berlin ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UNION BERLIN - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Leipzig maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da beIN Sports 4'te ve TiviBu Spor 2'de canlı yayınlanacak.