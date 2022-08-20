Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 14:00
Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da 3. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Borussia Dortmund ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Dortmund - Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BORUSSIA DORTMUND - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da Tivibu Spor 2'de ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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